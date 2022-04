Die Fußballer der SG Wimmer/Lintorf – hier mit Niclas Fricke (links) in der Liga gegen den TSV Riemsloh – sind im Kreispokal gegen den FCR Bramsche ausgeschieden. FOTO: Stefan Gelhot 1. Kreisklasse: Zwei Niederlagen Fußballer der SG Wimmer/Lintorf scheitern im Pokal am starken Bramscher Torwart Von Peter Hilbricht | 07.04.2022, 12:49 Uhr

In der vierten Runde des Kreispokals haben die Fußballer der SG Wimmer/Lintorf gegen den FCR Bramsche knapp mit 0:1 verloren. In der 1. Kreisklasse gingen beide Partien mit Wittlager Beteiligung am Mittwochabend jeweils 1:2 verloren.