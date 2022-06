SG Voltlage - SG Bohmte/Ostercappeln 1:1 (0:1)

Verletzungspech hatten die Wittlager in Voltlage und spielten ab der 15. Minute nur noch mit neun Spielerinnen. Julia Grobe schoss das 1:0, und fortan sah sich die SG einem Sturmlauf von Voltlage gegenüber. „Wir haben toll in der Abwehr gestanden und kaum Chancen zu gelassen“, so Trainer Jörg Mosel nach dem Abpfiff. Vier Minuten zuvor kam Voltlage durch einen Glücksschuss in de Torwinkel zum 1:1.

SG Kalkriese/Venne/Haaren - TSG Burg Gretesch II 0:6 (0:2)

„Der Gegner war einfach zu stark für uns“, lautete der Kommentar aus Kalkriese. Der Aufsteiger hatte sich zwar mehr ausgerechnet, war allerdings läuferisch und spielerisch unterlegen. Es wurden kaum Tormöglichkeiten herausgespielt. Diese hatte der Gast und nutzte diese gleich sechs Mal.