TV 01 Bohmte II - TSV Venne I 4:2 (2:0)

Nach dem Pokalspiel hatte Tabellenführer Venne verletzungsbedingte Ausfälle. Dagegen konnte Bohmtes Trainer Eric Brinkmeyer erstmalig nach vier Wochen wieder mit der Bestformation spielen lassen. Diese überzeugte mit variablem Angriffsspiel und führte zur Pause völlig gerecht mit 2:0 Toren.

Vitali Neimann erzielte per Freistoß in der 25. Minute die Führung, die nur fünf Minuten später durch Julian Gartmann, der eine feine Vorarbeit von Fabian Habeck erfolgreich verwerte, ausgebaut wurde. In der zweiten Hälfte griff Venne wütend an und belagerte das von Christian Kroll gut behütete Tor. Stefan Arke war allerdings schon zwei Minuten nach Wiederanpfiff per Flachschuss zum 1:2 erfolgreich. Bohmte blieb weiterhin mit Konterfußball gefährlich und ging durch ihren erst 18-jährigen Nachwuchsstürmer Rene Frese mit 3:1 in Führung, wobei sich dieser gegen vier Abwehrspieler im Solo durchsetzte. Philipp Kolkmeyer verkürzte fünf Minuten vor Abpfiff, und in einer spannenden Schlussphase war es erneut Frese, der sich auf der linken Angriffsseite abermals gegen mehre gegnerische Spieler energisch durchsetzte und entschlossen zum 4:2 einschoss.

SV Eintracht Rulle II - Hunteburger SV I 2:2 (1:0)

Der Gastgeber ging in einer ausgeglichenen ersten Hälfte per Freistoßtor in der 19. Minute in Führung. Hunteburg erspielte sich zwar sehr gute Torchancen, ließ diese aber noch ungenutzt. Sascha Möhlmeyer buchte in der 47. Minute den 1:1-Gleichstand und war zehn Minuten später mit einem verwandelten Elfmeter zum 2:1 erfolgreich. Die Freude über die Führung dauerte aber nur drei Minuten, denn Rulle erzielte wieder durch einen Freistoß das 2:2.