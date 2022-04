Der in die 2. Kreisklasse aufgestiegene SC Haaren wartet in der Meisterschaft zwar noch auf den ersten Dreier, möchte allerdings im Pokalwettbewerb für eine Überraschung sorgen. Gegner FC Westerwiede schaffte den Aufstieg in die Kreisliga Süd, ist aber noch ohne jeden Punktgewinn, und bei diesem Club macht sich doch der Weggang der letztjährigen Torjäger bemerkbar.

In der vergangenen Saison spielten beide Teams in der Meisterschaft noch gegeneinander. Vehrte ist aufgestiegen und hat bislang durchweg gute Spiele in der Kreisliga gezeigt. Gastgeber Sultan Spor hat sich gut verstärkt und möchte natürlich den klassenhöheren Gegner mit einer guten Leistung bezwingen.

Der glänzend mit drei Siegen – davon zwei auf fremden Plätzen – gestartete TuS Bad Essen reist zum Ligaduell zu SV Viktoria Gesmold. Auch in dieser Begegnung bestehen für die jungen, allerdings spielerisch sehr starken Schützlinge von TuS-Trainer Thomas Hanke, berechtigte Chancen auf ein Weiterkommen. Gesmold ist allerdings ebenfalls in der Saison noch ungeschlagen und gilt als heimstark.

Die erste ernsthafte Bewährungsprobe steht für den aufgerüsteten TSV Venne um Trainer Ralf Strätgen an. Beide Teams spielten eine Spielzeit zuvor noch in der 1. Kreisklasse, ehe Hesepe-Sögeln den Aufstieg in die Fußballkreisliga schaffte.

Nun will der gastgebende TSV Venne nachziehen, und so spricht alles für ein recht spannendes Pokalspiel am heutigen Mittwochabend.

SV Grafeld I - Hunteburger SV

Das wird sehr schwer für den heimischen HSV, denn Gastgeber Grafeld ist auf eigener Anlage sehr spielstark. Beide Teams spielen derzeit in der 1. Kreisklasse, allerdings hatte Grafeld einen besseren Start als Hunteburg, das heute Abend zudem noch einige Stammkräfte ersetzen muss.

TV 01 Bohmte - SG Voltlage

Mit dem Heimrecht im Rücken sollte Bohmte den Gegner bezwingen können. Allerdings ist Voltlage nach drei Runden in der Meisterschaft noch ungeschlagen und überraschend Tabellenzweiter in der Kreisliga Nord. TV- 01-Trainer Mannel kann die derzeit stärkste Elf auflaufen lassen, und diese sollte sich auch heute Abend im Ligaduell behaupten können. Im Übrigen stehen sich beide Teams am Sonntag im Kampf um Meisterschaftspunkte erneut in Bohmte gegenüber.

