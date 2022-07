Den Ball unter Kontrolle bringen wollen die Bohmter Kicker. Fotos: Steffen Meyer FOTO: Archiv up-down up-down Fußball: Die ersten Spiele in diesem Jahr Wittlager Derby im Pokalwettbewerb 24.02.2012, 16:29 Uhr

Am Wochenende ist Auftakt für den heimischen Herrenfußball in das neue Jahr mit vier Spielen. Angesetzt von den Staffelleitern wurden drei Nachholspiele sowie das im Dezember ausgefallene Kreispokalspiel im Achtelfinale zwischen dem TSV Venne und TV 01 Bohmte. Nachgeholt wird außerdem das Meisterschaftsspiel in der ersten Kreisklasse Süd, das Ortsderby zwischen der SG Wimmer/Lintorf und FC Sultan Spor. In der zweiten Kreisklasse müssen zudem der Hunteburger SV bei der Vierten von Blau-Weiß Hollage auf Kunstrasen und der Haarener SC I gegen die Reserve des FC Sultan Spor aus Bad Essen auf den Rasen antreten.