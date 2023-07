In Wimmer fällt am Samstag die Entscheidung: Wer holt den Derby Cup 2023? Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Fußballtestspiele und Finaltag Entscheidung am Samstag in Wimmer: Wer holt den Derby Cup? Von Peter Hilbricht | 14.07.2023, 16:20 Uhr

Am letzten Spieltag des Derby Cups in Wimmer entscheidet sich, wer den Pokal holt. Zwischen der SG Wimmer/Lintorf und TuS Bad Essen kommt es zu einem echten Endspiel. Um 18 Uhr tritt TV 01 Bohmte gegen SuS Buer an, der sich ebenfalls noch Hoffnungen auf den Turniersieg machen kann,während Kreisligist Bohmte abgeschlagen ist.