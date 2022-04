Die Großveranstaltung mit dem nostalgischen Flair zieht die Menschen alljährlich in ihren Bann. Gehrock oder schwarzes Kleid, mit weißer Spitze oder Hut, in Holzschuhen oder blauer Arbeitskleidung, mit karierter Schürze oder weißer Haube, mit Zylinder oder prächtiger Uhrkette: der Historische Markt ist längst Kult.

Eine historische Modenschau, flotte Landbienen, Gambrinus, plattdeutsche Beiträge und fesche Marktweiber sorgen für einen stimmungsvollen Auftakt.

Marktmeister in diesem Jahr ist Carsten Lüke, der den erkrankten Robert Wellmann vertritt. Wellmann galten besondere Genesungswünsche. Harmeyer betonte, dass eine Großveranstaltung wie der Historische Markt Jahr für Jahr ohne größere Probleme durchgeführt werden kann, sei nur durch Mithilfe zahlreicher Helferinnen und Helfer erreichbar: „Ich möchte mich bei allen, die zum Gelingen des Marktes beitragen, sehr herzlich bedanken. Dieser Dank richtet sich insbesondere an die Mitglieder des Marktausschusses, an das Moderatorenteam mit Petra Langhorst und Hermann Meyer sowie an die Aktiven des Bühnenprogramms und die Betreiber der vielen historisch geschmückten Stände und Buden“, so Harmeyer.

Eine ungewöhnliche Möbel-Komposition mit auffälligen Blumenmustern im Stoffbezug erregte auf der Kirchplatz-Bühne Aufsehen. Bürgermeister Harmeyer sprach ironisch von „Wittlager Barock“, kam dann aber schnell auf den ureigentlichen Zweck des Ganzen zu sprechen: „Diese Möbel haben heute den Zweck, dass hier drei Persönlichkeiten Platz nehmen können, die mit Landesgartenschauen eng verbunden sind.“

Dies waren der Bürgermeister der Stadt Papenburg, Jan Peter Bechtluft (Papenburg richtet im kommenden Jahr die nächste Niedersächsische Landesgartenschau aus), zudem der Geschäftsführer der erfolgreichen Bad Essener Landesgartenschau, Heinrich Sperling, und Imma Schmidt, Pressesprecherin der Bad Essener und Papenburger Gartenschau. So kam es zur „pflanzlichen Staffelübergabe“ an Papenburg, die Emsländer wollen an den Bad Essener Erfolg anknüpfen. Jan Peter Bechtlufts Bekenntnis lautete: „Bad Essen hat uns Mut gemacht .“