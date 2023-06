Die Feuerwehr verhinderte, dass sich das Feuer weiter ausbreiten konnte. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Feuer hinter einem Wohnhaus Feuerwehrmann entdeckt brennende Mülltonnen in Bad Essen Von Heinz-Jürgen Reiß | 17.06.2023, 08:52 Uhr

In Bad Essen brannten am Freitagabend gleich mehrere Mülltonnen an einem Haus. Durch Zufall entdeckte ein Feuerwehrmann den Brand.