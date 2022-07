Auf der Schulallee in Bad Essen-Eielstädt stand das Wasser. Die Feuerwehr machte die Gullys frei. FOTO: Einsatzfahrten Niedersachsen up-down up-down Keine Schäden Wasser zentimeterhoch: Feuerwehreinsatz nach Unwetter in Bad Essen Von Andreas Schnabel | 21.07.2022, 13:34 Uhr

Das Unwetter, das in der Nacht zu Donnerstag auch über das Wittlager Land hinwegzog, hat keine größeren Schäden hervorgerufen. Es gab allerdings einen Einsatz der Feuerwehr an der Schulallee in Bad Essen-Eielstädt.