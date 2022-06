Der Seitenstreifen der Bundesstraße war in Brand geraten. FOTO: Heinz-Jürgen Reiß Einsatz am Mittwochmittag Feuerwehr löscht rasch kleinen Flächenband an B65 in Rabber Von Heinz-Jürgen Reiß | 22.06.2022, 13:39 Uhr

Am Mittwoch ist eine Fläche am Straßenrand der B65 in Bad Essen-Rabber in Brand geraten. Die Ortswehr konnte das Feuer rasch löschen.