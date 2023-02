Einsatzleiter Maik Unnasch (Mitte) informiert Gemeindebrandmeister Jens Wagener über das aktuelle Einsatzgeschehen. Foto: Björn Raube up-down up-down Keine Staubexplosion Feuerwehr bei Argelith in Wehrendorf: Was wirklich geschehen ist Von Björn Raube | 14.02.2023, 16:51 Uhr

An eine Übung hatte auf der Fahrt nach Wehrendorf am Montagabend wohl keiner der Einsatzkräfte gedacht. Schließlich hatte es in Wittlage kurz nach Mittag wirklich gebrannt. Doch was war in Wehrendorf geschehen?