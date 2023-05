Das Erlebnispädagogisches Schullandheim in Barkhausen lädt ein zum Tag des Wanderns. Archivfoto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Programm im und am Schullandheim Familientag in Barkhausen: Sauerierfährten, Hunte und mehr zu entdecken Von noz.de | 11.05.2023, 17:03 Uhr

Am Sonntag, 14. Mai, wird zu einem Familientag im und am Schullandheim in Barkhausen eingeladen. Das teilt der Wiehengebirgsverband Weser-Ems mit, der das Programm gemeinsam mit dem Erlebnispädagogischen Schullandheim organisiert hat. Der Eintritt ist frei.