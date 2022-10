Die Fläche am Kreisel mit dem symbolischen Burgtor in Wittlage wurde auch bereits in Mitleidenschaft gezogen. Symbolfoto: Stefan Gelhot up-down up-down „Es fehlt Respekt“ Wittlager Ortsbürgermeister besorgt: Immer wieder Fälle von Vandalismus Von Karin Kemper | 24.10.2022, 14:19 Uhr

Was ist los in Wittlage? Diese Frage fordert die Tagesordnung des Ortsratssitzung, die am Dienstag, 25. Oktober 2022, 19 Uhr im DRK-Sozialzentrum beginnt, geradezu heraus. Ein Unterpunkt des Berichtetes des Ortsbürgermeisters lautet „Vandalismus und Ruhestörung in Wittlage“.