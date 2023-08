Freitag, 25. August

Der 49. Historische Markt Bad Essen beginnt am Freitag um 12 Uhr mit dem Eröffnungsprogramm auf der Kirchplatzbühne. Abends ab 20 Uhr rocken dort die „Seven Beats“. Nachmittags treten verschiedene Musik- und Tanzgruppen auf der großen Bühne auf. Auf den kleineren Bühnen an der Oberen und Unteren Lindenstraße spielen ebenfalls mehrere Bands. Insgesamt haben mehr als 100 Aussteller ihre Buden und Stände im Ortskern aufgebaut.

Die Bude des Marktmeisters ist schon aufgebaut. Und auch die Kirchplatzbühne in Bad Essen ist bereit. Foto: Rainer Westendorf Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der Berg ruft: Die Oldtimerfreunde und die Ortschaft Venne laden am Wochenende ein zum Gipfeltreffen mit Oldtimern, Traktoren und Baumaschinen. Am Freitag ist Anreisetag. Die Teilnehmer kommen aus dem gesamten Osnabrücker Land und angrenzenden Regionen. Abends wird dem Gelände unterhalb des Venner Aussichtsturms eine Begrüßungsparty veranstaltet.

Der Hunteburger SV feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Im Lauf des Jubiläumsjahrs gab es bereits mehrere Events. Jetzt steht das Festwochenenden an. Am Freitag wird ab 19 Uhr der Sportlerball für Vereinsmitglieder und Gäste mit Vorstellung der Sportler des Jahres im Zelt im Sportzentrum an der Burgstraße gefeiert.

Samstag, 26. August

Marktbeginn in Bad Essen ist am Samstag um 11 Uhr. Bereits ab 10 Uhr gibt es einen Flohmarkt für Kinder und Jugendliche im Bereich zwischen Wilhelm-Bahr-Straße und Straße „Am Freibad“ und auf dem Schulhof der Oberschule. Das Programm auf der Kirchplatzbühne startet um 11 Uhr. Um 12 Uhr folgen die beiden anderen Bühnen. „Erstmals dabei ist am Samstagabend die Band „Saftwerk“, teilt die Gemeinde mit. Die Band spielt Songs auf Deutsch – von Herbert Grönemeyer bis Achim Reichel.

Die Vorführungen auf dem Venner Berg beginnen um 11 Uhr. Zum Programm gehören unter anderem Pflügen mit dem Traktor, Erdarbeiten mit Baggern sowie das Ziehen von Baumstämmen mit Ackerschleppern. Eine Ausfahrt beginnt umj 15 Uhr. Um 20 Uhr ist Party im Festzelt angesagt.

In Hunteburg wird am Abend der 100. Vereinsgeburtstag des kleinen HSV gefeiert. Die Fete im Festzelt beginnt um 19 Uhr. Für die Musik sorgen die Funky Monkeys.

Sonntag, 27. August

Der Marktsonntag wird in Bad Essen traditionell um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen plattdeutschen Gottesdienst auf dem Kirchplatz eröffnet. Gleich im Anschluss startet dort das Bühnenprogramm. Auf den Bühnen an der Lindenstraße unterhalten Bands das Publikum ab 12 Uhr. Gegen 18 Uhr endet dann die diesjährige Zeitreise in die gute, alte Zeit.

Wie stark ist der Unimog? Vorführungen gehören zum Programm des Gipfeltreffens auf dem Venner Berg. Archivfoto: Helge Holz Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

In Venne startet das Gipfeltreffen um 11 Uhr mit verschiedenen Vorführungen. Um 13 Uhr machen sich historische Autos und Motorräder auf den Weg und zu einer Rundtour. Gegen Abend endet die Veranstaltung. 2025 soll dann das nächste Gipfeltreffen stattfinden.

100 Jahre Hunteburger Sportverein. Am Wochenende findet die Jubiläumsfeier statt. Foto: Karin Kemper Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Am Sonntag sind Interessierte außerdem zu einem Tag der offenen Tür in das Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln eingeladen. Von 11 bis 18 Uhr können Besucher hinter die Kulissen blicken. Anlass der Veranstaltung ist der 125. Geburtstag der Einrichtung.

Vor den Toren der Gemeinde Bad Essen liegt Stemwede-Levern. Levern wird am Sonntag wieder zum Blütenmeer. Zum ersten Mal seit 2017 rollt wieder der Blumenkorso im Stiftsort. Mehr als 100.000 Dahlien werden von Klubs, Vereinen oder Nachbarschaften zu vielfältigen Motivwagen gesteckt. Das Programm beginnt um 13 Uhr.