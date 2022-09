Goldene Hochzeit feierten Evelin und Jürgen Greger, hier eingerahmt von Timo Natemeyer (rechts) und Alexander Beek. Foto: Heidrun Mühlke up-down up-down Patenkind gratuliert als Ortsbürgermeister Evelin und Jürgen Greger aus Rabber feiern Goldhochzeit Von Heidrun Mühlke | 01.09.2022, 15:44 Uhr

50 Jahre ist es her, dass am 31. August 1972 für Evelin und Jürgen Greger die Hochzeitsglocken in der kleinen Kirche zu Rabber läuteten. Das Paar feiert Goldene Hochzeit.