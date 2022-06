Mit der Zahl der Nennungen der Sportler, die aus einem Umkreis von rund 200 Kilometern (aber auch durchaus darüber hinaus) anreisen, ist der Organisator noch nicht so recht zufrieden. Eine Parallelveranstaltung sorgt für unliebsame Konkurrenz. Eine Sorge ist allerdings zum Glück inzwischen überflüssig geworden: Der Wetterbericht ist durchaus eindeutig. Das Wetter wird gut. Das ist besonders wichtig im Hinblick auf die Zuschauer. Denn wer stellt sich schon bei Regen an die Strecke?

Apropos Strecke. Dazu gehören Absperrgitter, damit sowohl Sportler als auch die Schaulustigen geschützt sind. Einige stellt der Bad Essener Bauhof zur Verfügung, eine größere Anzahl wird aus Wallenhorst herbeigeschafft. Der dafür nötige Lkw befand sich unter der Woche noch in der Werkstatt. Aber bis Sonntag bleibt ja noch etwas Zeit...

Der Startschuss für das erste Rennen, ein sogenanntes Kriterium, fällt am Sonntag um 14 Uhr an der Niedersachsenstraße für die Senioren 2 (41 bis 50 Jahre), auch als Masters bezeichnet. Von dort geht es auf die einen Kilometer lange Runde um das Friedhofsareal über Gartenstraße, Harpenfelder Weg und Schulallee wieder zur Niedersachsenstraße – im Eiltempo. Auch um die Kurven. Die Radsportler, die Rennen fahren, beherrschen ihr Sportgerät. Kriterium heißt übrigens, dass alle fünf Runden gespurtet wird. Dafür gibt es Punkte. Der Erste erhält fünf Punkte, der Zweite drei, der Dritte zwei und der Vierte noch einen. Wer zum Schluss die meisten gesammelt hat, ist Sieger – nicht der, der als Erster die Ziellinie passiert.

Top-Mann im ersten Rennen, so Philipp, dürfte Christian Schürmann (Hagen aTW) sein, der immerhin bei der Deutschen Meisterschaft Rang sechs erreicht und zudem nach wie vor in der höchsten Amateurklasse der Radrennfahrer startberechtigt ist. Und dafür bedarf es erstklassiger Platzierungen...

Die Senioren 3 und 4 absolvieren gemeinsam ein Rundstreckenrennen über 40 Kilometer – selbstverständlich mit getrennter Wertung.

Das abschließende Eliterennen der Amateure der C-Klasse (mit einem 35er-Starterfeld) führt dagegen über 60 Kilometer – wieder in Form des Kriteriums. Diese Distanz ist Voraussetzung dafür, dass eine in dem Rennen erreichte Platzierung Punkte bringt, die die Radsportler für die Einordnung in möglichst hohe Klassen benötigen. Auf- und Abstieg gibt es schließlich nicht nur in Mannschaftssportarten...