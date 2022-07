Graf und Gräfin zu Oldenburg zu Besuch auf der Burg Wittlage FOTO: Gertrud Premke up-down up-down Zeitreise in die Vergangenheit Kaufleute, Grafen und Orks feiern den ersten Mittelaltermarkt auf der Burg Wittlage Von Gertrud Premke | 10.07.2022, 12:13 Uhr

Auf dem großräumigen Gelände der Burg in Wittlage hatte am Wochenende ein mittelalterlicher Markt seine Premiere. Das Spektakel, eine Zeitreise in die Vergangenheit, konnte vor dem Ambiente der alten Burg Wittlage, erbaut zwischen 1309 bis 1313, besser nicht ausgewählt worden sein.