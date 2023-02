Selten zu sehen: eine Ersatz-Ortstafel. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down Ein Ersatzschild an der K408 Wo ist Hüsede geblieben? Tafel an der Straße sorgt für Verwirrung Von Rainer Westendorf | 24.02.2023, 13:17 Uhr

Ein Schildbürgerstreich in Hüsede? Wer in den vergangenen Tagen vom Rattinghauser Berg die Hustädter Straße (K408) hinunter in Richtung Ortschaft gefahren ist, dem ist vielleicht ein ungewöhnliches Schild aufgefallen. An der Straße war eine Ersatz-Ortstafel installiert worden. Was hat es damit auf sich?