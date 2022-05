Der Bad Essener Autor Ernst Jantzen. Sein Thema am 21. Mai in Buer lautet „Mit Wolfgang Borchert gegen den Krieg“. FOTO: Geest-Verlag Ernst Jantzen in der Lesescheune Hüseder tritt in Buer auf: „Mit Wolfgang Borchert gegen Krieg“ Von Andreas Schnabel | 13.05.2022, 06:24 Uhr

„Wolfgang Borchert ist so aktuell wie es nur geht. Seine Botschaft, dass keine Idee der Welt den Wert eines Menschen hat, ist angesichts des aktuellen Krieges vor unserer Haustür geradezu eine Handlungsanweisung“, sagt Ernst Jantzen. Am 21. Mai tritt Jantzen zusammen mit seinem Sohn Marian (Gitarre) in der Lesescheune Buer auf.