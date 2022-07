Durch den Brand des E-Autos im Carport wurde ein zweites Fahrzeug beschädigt. FOTO: Björn Raube up-down up-down Auto bleibt zwei Wochen unter Wasser Elektroauto brennt in Bad Essen-Wimmer: Erster Einsatz für Spezial-Löschfahrzeug Von Karsten Grosser | 30.06.2022, 23:32 Uhr | Update vor 1 Std.

Am späten Donnerstagabend ist die Feuerwehr nach Wimmer gerufen worden. Ein Carport, in dem ein E-Auto stand, war in Brand geraten. Erstmals kam an diesem Abend der E-Nautilus zum Einsatz. Eine Neuentwicklung zum Löschen brennender Elektrofahrzeuge.