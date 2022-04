„Jetzt ist es richtig angelaufen. Das entwickelt sich zum Renner“, freute sich Thomas Kunzemann, Vorsitzender des Vereins Feuerwehrmuseum Preußisch Oldendorf/Schröttinghausen. Und auch Marlies Bormann als Geschäftsführerin konnte dies nur bestätigen. „Das ist unsere letzte Torte, allesamt von unseren Schröttinghauser Dorffrauen gebacken, und wir müssen nun den Nachschub besorgen“, stellte sie fest.

Die Einnahmen der Veranstaltung – nicht nur am Sonntag, sondern auch in Zukunft – sind für den guten Zweck bestimmt. Sie kommen dem Lebenshilfeverein in Lübbecke zugute, der auch Personal für die Bewirtung der Gäste mit abgestellt hatte.

Ähnliche Projekte von Begegnungscafés für Menschen mit und ohne Behinderung, unterhalten von dem Verein Lebenshilfe Lübbecke, laufen bereits erfolgreich in Bünde und im Life House in Stemwede.

Auf Initiative des Vereins Feuerwehrmuseum, der Landfrauen Schröttinghausen, der Dorfgemeinschaft sowie der Freiwilligen Feuerwehr Schröttinghausen in Zusammenarbeit mit dem Lebenshilfeverein in Lübbecke wurde die Idee von einem Café dieser Art in die Tat umgesetzt. Im Dorfgemeinschafts- beziehungsweise Feuerwehrgerätehaus hat es schließlich seinen Platz gefunden.

Jeden zweiten Sonntag

Zum ersten Mal wurden Gäste Mitte Mai in das neue Café eingeladen. Im Sommer können sich Besucher dort jeden zweiten Sonntag von den Schröttinghauser Dorffrauen frisch gebackenen Kuchen schmecken lassen. Für die zukünftige Bewirtung hat der Lebenshilfeverein Lübbecke drei Personen abgestellt. Falls der Andrang zu groß werden sollte, hilft die Dorfgemeinschaft Schröttinghausen mit weiterem Personal aus.