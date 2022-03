Einkaufsfrühling 2022 in Bad Essen. Viele Interessierte kamen zum Bummeln und Shoppen. FOTO: Stefan Gelhot Einkaufsfrühling mit Programm Entspanntes Bummeln und Shoppen in Bad Essens Ortsmitte Von Rainer Westendorf | 13.03.2022, 16:24 Uhr

Gelungener Start in die Saison. Der „Einkaufsfrühling“ in Bad Essen lockte am Sonntagnachmittag zahlreiche Besucher in den Ort. „Die Leute möchten nach draußen vor die Tür. Das spürt man“, so Jens Strebe, Vorsitzender des Gewerbevereins.