Die Polizei sucht Zeugen mehrerer Einbrüche. Symbolfoto: dpa/Nicolas Armer up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbrecher durchwühlen drei Wohnungen in einem Haus in Bad Essen Von noz.de | 30.04.2023, 10:51 Uhr

In einem Mehrparteienhaus in Bad Essen sind Unbekannte am Freitag in drei Wohnungen eingebrochen.