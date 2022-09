Durch schnelles Eingreifen wurde ein Ausbreiten der Flammen verhindert. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down War es Brandstiftung? Feuerwehreinsätze Von Heinz-Jürgen Reiß | 07.09.2022, 09:18 Uhr

Die Feuerwehren in der Gemeinde Bad Essen wurde am Dienstag in Atem gehalten.