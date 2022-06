Mit einem Schwerlastkran wurde das Kunstwerk (Gewicht: eine Tonne) an Ort und Stelle gehoben. Fotos: Martin Nobbe FOTO: Archiv up-down up-down Echter Hingucker Stählerne Skulptur als Blickfang in Bad Essen Von Andreas Schnabel | 18.07.2013, 22:02 Uhr

Dort, wo in früherer Zeit die Geschäftsstelle der Sparkasse stand, an der Ecke Harpenfelder Weg/Schulallee, ist in den vergangenen Wochen auf Initiative von Dieter Niederste-Hollenberg ein kleiner Park entstanden.