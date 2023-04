Auf Schloss Ippenburg gibt es ab Mai noch mehr zu entdecken als bisher. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Fotos vor der Eröffnung Zum Saisonstart: Diese Attraktionen sind neu auf Schloss Ippenburg Von Vincent Buß | 28.04.2023, 12:42 Uhr

Bald öffnet Schloss Ippenburg in Bad Essen seine Gärten für Besucher. Neben dem Café gibt es in diesem Jahr noch zwei weitere neue Attraktionen. Die richten sich insbesondere an Familien mit kleinen Kindern.