Die Bad Essener Wassermühle bekommt ein neues Mühlrad. Voraussichtlich wird es Mitte November eingesetzt. Foto: Karin Kemper Arbeiten an der Wassermühle Das Bad Essener Wahrzeichen hat ein Rad ab Von Karin Kemper | 22.10.2022, 11:17 Uhr

Wer derzeit die Wassermühle in Bad Essen an der Bergstraße, das Wahrzeichen des Kurortes, besucht, dem fällt nach kurzem Stutzen garantiert auf, dass da etwas Entscheidendes fehlt. Schließlich braucht eine Wassermühle ein Mühlrad – und das ist derzeit nicht an seinem Platz.