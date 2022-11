Das rund 1,7 Tonnen schwere neue Mühlrad hängt am Haken des großen Krans. Foto: Karin Kemper up-down up-down Maßarbeit an der Wassermühle Das Bad Essener Wahrzeichen hat sein Rad zurück Von Karin Kemper | 25.11.2022, 16:35 Uhr

Die Erlaubnis, die Bergstraße halbseitig in Höhe der Wassermühle Bad Essen zu sperren, lief nach Auskunft der Polizei Bohmte eine ganze Woche. In Anspruch genommen wurde sie nur am Freitagmorgen. Nötig war die Sperrung, damit das neue Mühlrad mit Hilfe eines großen Krans an Ort und Stelle platziert werden konnte.