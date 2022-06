In der vierten Philosophenrunde, die am 26. Mai ab 15.30 Uhr im Torhaus-Café von Maria Brune in Eielstädt stattfindet, geht es um die Sinnfrage im Leben: „Was macht ein Leben aus?“ wird gefragt und „Können wir einen Sinn finden?“.

Wolfgang Hesse, der Moderator der Runde, geht dabei auf Philosophen der neueren Zeit ein, die sich mit der Sinnfrage beschäftigt haben – wie: Viktor Frankel, der auch Psychologe war, Søren Kierkegaard und die Existenzialisten um Jean Paul Sartre und den Schriftsteller Camus. Wer auf ein Leben schaut und eine Lebenszeit vor sich hat, der spürt in sich eine Sehnsucht nach dem Sinn. Wem Philosophie helfen soll, Leben zu ergründen und anzunehmen, für den ist die vierte Philosophenrunde im Torhaus-Café ein guter Treffpunkt.

Anmeldung bitte unter Tel. 05472/958520 oder persönlich im Torhaus-Café.