Der Schwerpunkt der Aktion richtete sich auf die Bereiche der Bad Essener Straße und Meller Straße zwischen Melle und Bad Essen sowie auf die Venner Egge in der Gemeinde Ostercappeln, teilt die Polizei am Dienstag mit. Der Fokus richtete sich dabei auf technische Veränderungen.

Insgesamt wurden laut Mitteilung 24 Krafträder und drei Autos kontrolliert. In 15 Fällen gab es Beanstandungen. So war in sieben Fällen die Betriebserlaubnis erloschen und einmal hatte ein Fahrer das Überholverbot im Kurvenbereich der Venner Egge missachtet.

Außerdem registrierten die Beamten zweimal auf der Bad Essener Straße Geschwindigkeitsüberschreitungen von Autos um jeweils 22 Kilometer pro Stunde, und einmal war auf der Bad Essener Straße ein Motorradfahrer mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 45 Kilometer pro Stunde auf der Bad Essener Straße unterwegs.

Bei einer Maschine wurden gleich mehrere Mängel festgestellt, sodass die Beamten die Weiterfahrt verboten haben. Bei den Mängeln handelte es sich unter anderem um beschädigte Bremshebel, mangelnde Befestigung des Auspuffs, fehlende Rückstrahler und vorsätzlich abgeklemmte Bremslichtschalter.