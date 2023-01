Die Kreisklassen-Fußballer des TuS Bad Essen sind in dieser Saison noch ungeschlagen und streben den Aufstieg an. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Die Ziele des Kreisklassenteams Die Fußballer des TuS Bad Essen wollen zurück in die Kreisliga – und dann noch mehr Von Christian Hesse | 23.01.2023, 10:48 Uhr

Beim Indoor-Cup in Belm haben die Fußballer vom TuS Bad Essen vor allem in der Vorrunde für Furore gesorgt. Aber nicht nur auf dem Hallenparkett haben die Wittlager in den vergangenen Monaten auf sich aufmerksam gemacht. Das Ziel ist klar: Bad Essen will in die Kreisliga aufsteigen.