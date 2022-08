Riesenrutsche im Zeichen des Piraten: Der Hüpfburgenpark an der Marina wird zum Abenteuerland für alle, die gern klettern und toben. Foto: Hüpfburgenpark „Spass-Express“ up-down up-down Klettern und Toben im Hüpfburgen-Park „Spass-Express“ macht Station an der Marina in Bad Essen Von noz.de | 31.08.2022, 08:20 Uhr

Vom 3. bis 25. September gastiert der Meller Hüpfburgenpark „Spass-Express“ mit zahlreichen Hüpfburgen und Klettermöglichkeiten in Bad Essen. An ihrem neuen Standort an der Marina, Hafenstraße 9, lädt die bunte Spielelandschaft dazu ein, sich einmal wieder richtig auszupowern.