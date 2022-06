FOTO: Olaf Kobsch Bad Essen Mammut-Radtour, um Kindern zu helfen Der Bad Essener Olaf Kobsch und die 720-Kilometer-Challenge Von Karin Kemper | 14.06.2022, 14:04 Uhr

Am Samstag, 18. Juni 2022, 6 Uhr startet der Bad Essener Olaf Kobsch auf seinem Grundstück am Maschweg 58 in Bad Essen-Eielstädt zu einer Radtour. Genau genommen handelt es sich um eine Challenge, denn der begeisterte Radfahrer möchte 720 Kilometer in 36 Stunden zurücklegen.