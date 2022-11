Das Ensemble ChoRaLis mit Gerhard Koch-Darkow, Karsten Klinker und Erich A. Radke gastiert am Sonntag in der Bad Essener Kirche St. Nikolai. Foto: Bernhard Weber up-down up-down Außergewöhnliches Hörerlebnis Orgel und Gitarren im Konzert in der Nikolai-Kirche Bad Essen Von Karin Kemper | 17.11.2022, 13:36 Uhr

In der Kirche St. Nikolai in Bad Essen gastiert am Sonntag, 20. November 2022, um 18 Uhr das Trio Choralis. Wer meint, den Namen des Ensembles schon einmal gehört zu haben, könnte richtig liegen. Die drei Musiker gaben in der Arenshorster Kirche trotz Corona ein Benefizkonzert.