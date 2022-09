Florian Sandkühler und Katrin Deforth erklären, warum Hausärzte manchmal zu Unrecht belächelt werden. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Florian Sandkühler und Katrin Deforth Hausarztpraxis Bad Essen: Das sind die beiden neuen Ärzte im Team Von Johannes Kleigrewe | 15.09.2022, 16:13 Uhr

Generationenwechsel in der Hausarztpraxis Bad Essen an der Lerchenstraße: Nachdem Josef Hoffschröer und Elke Kok in den Ruhestand gegangen sind, sind Florian Sandkühler und Katrin Deforth neu im Praxisteam. Wer sind die beiden neuen Ärzte?