Der Betreuungsbedarf steigt. Bad Essen hat sich für den Neubaustandort in der Ortschaft Eielstädt entschieden (Symbolfoto). FOTO: dpa/Uwe Anspach up-down up-down Neue Kita in Eielstädt Besserer Platz für Bad Essener Millionenprojekt – mit Nebeneffekt? Meinung – Rainer Westendorf | 14.08.2022, 07:32 Uhr

Vor zweieinhalb Jahren hat die Gemeinde Bad Essen eine Fläche am „Langen Kreuz“ in Harpenfeld erworben, auf der eine sechsgruppige Kindertagesstätte errichtet werden sollte. Dazu kommt es nicht. Die Kita wird nun in Eielstädt gebaut. Ein Standortwechsel, der Sinn macht.