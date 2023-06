Die Vermisstensuche in Bad Essen läuft. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Großes Suchaufgebot Dank Zeugenhinweis: Vermisster Senior aus Bad Essen ist wieder da und | 28.06.2023, 21:34 Uhr | Update vor 54 Min. Von Rainer Westendorf Karsten Grosser | 28.06.2023, 21:34 Uhr | Update vor 54 Min.

Ein 86-jähriger Mann aus der Gemeinde Bad Essen, der am Mittwoch vermisst gemeldet worden war, ist am Donnerstagmorgen gefunden worden. Wie die Polizei Osnabrück mitteilt, wurde der Senior vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.