Auch PCR-Test vor Ort möglich Teststation an der Hauptstraße in Rabber ist täglich geöffnet Von Eckhard Grönemeyer | 22.07.2022, 16:19 Uhr

Seit einiger Zeit ist ein Schnelltest-Zentrum in Bad Essen-Rabber in Betrieb. In der Einrichtung an der Hauptstraße 49 sind auch PCR-Tests vor Ort möglich.