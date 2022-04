Ein 73-jähriger Bewohner des Vitalis Wohnpark Bad Essen ist am Mittwoch im Krankenhaus an den Folgen seiner COVID-19-Infektion gestorben. FOTO: Stefen Gelhot Mittwoch weitere Testreihe Dritter Bewohner des Vitalis Wohnparks Bad Essen verstorben Von Rainer Westendorf | 14.10.2020, 19:04 Uhr

Am Mittwoch verstarb ein 73-jähriger Bewohner des Vitalis Wohnpark Bad Essen im Krankenhaus an den Folgen seiner Covid-19-Infektion. Er litt unter anderem an einer schweren Vorerkrankung der Atemwege.