Thomas Matiszik (geboren 1967 in Recklinghausen) arbeitete nach dem Lehramtsstudium zunächst als Musikjournalist. Seit Mitte der Neunzigerjahre ist er freier Konzertagent in Bochum. 2013 schrieb er seinen Debütroman „Karlchen“. Heute blickt der Autor auf vier Romane zurück. Er wagt sich mit der Comedy-Lesung auf ein neues Terrain. Mit seiner Familie lebt er in Holzwickede.