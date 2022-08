Ein gutes Team: Heike Platte und Collie Barney sind oft am Kanal in Brockhausen unterwegs FOTO: Gertrud Premke up-down up-down Mein tierischer Freund Spaziergänge in Brockhausen: Der etwas verwahrloste Barney erweist sich als Glücksfall Eine Kolumne von Gertrud Premke | 19.08.2022, 11:44 Uhr

„Ich möchte Barney nicht mehr missen. Er ist so ein zutraulicher lieber Gefährte auch bei den langen ausgedehnten Spaziergängen am Mittellandkanal von Getmold bis nach Brockhausen. Ich fühle mich sicher mit ihm“, meint Heike Platte, die in Pr. Oldendorf-Engershausen lebt.