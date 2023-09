Die Besucher können sich in der Zeit von 11 bis 18 Uhr an den Ständen auf dem Markt unter anderem mit den Aspekten Ernährung, Herkunft von Lebensmitteln sowie Tierwohl beschäftigen, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Angeboten werden unter anderem Fairtrade-Produkte oder auch Slow-Food-Lebensmittel.

Regionale- und Bio-Anbieter

An den Ständen gibt es zum Beispiel Bärlauch aus dem Teutoburger Wald, Honig vom Imker von Schloss Ippenburg, Fruchtaufstriche und Chutneys vom Hof Vogelpohl, verschiedene Obstsorten vom Obsthof Albers in Bad Essen, Gemüse von regionalen Gemüsegärtnern und Trockenfrüchte von Rosmarin aus Bippen.

Auch vegane und glutenfreie Speisen

Zudem wird es auch in diesem Jahr eine lange Genießertafel geben, an dem die Gäste speisen und verweilen können. Für das leibliche Wohl sorgen unter anderem die Nordhauser Mühle mit Fischspezialitäten und der Lebensmittelhändler „BK foods for you“ mit Fleisch aus einer Offenstallhaltung. Auch vegane und glutenfreie Speisen und Kuchen werden auf dem Markt angeboten.

Es gibt des Weiteren auf dem Kirchplatz einen Stand des Verschönerungsverein Harpenfeld/Lockhausen zum Thema Insektenhotel. Für Wander-, Natur- und Erlebnisfans ist auch ein Stand vom Natur- und Geopark Terravita aufgebaut. Bei Sofia Straten bekommen die Besucher zudem Informationen zu Kräuterwanderungen und handgemachte Kräutersalze, heißt es in der Mitteilung weiter.