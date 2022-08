Die Feuerwehr hatten den Brand rasch gelöscht. FOTO: Björn Raube up-down up-down Feuer rasch gelöscht Feuerwehreinsatz in Bad Essen: Müllhaufen an Carportwand brennt Von Björn Raube | 18.08.2022, 08:47 Uhr

Feuerwehreinsatz am Mittwochabend an der Schulallee in Bad Essen. Die Ortswehr Bad Essen-Eielstädt-Wittlage wurde um 23.38 Uhr zu einem Gebäudebrand hinter einem Verbrauchermarkt alarmiert.