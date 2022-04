Auch wenn der „Welttag des Buches“ in diesem Jahr bereits am 21. April stattfand – der traditionelle 23. fällt auf den heutigen Ostersamstag –, bekamen die Schüler der Klassen 4a (Klassenlehrerin Kathrin Lübbers), 4b (Karina Rolf) und 4c (Doris Röwekamp) der Grundschule Bad Essen zu Ostern ein Buch von Jürgen Alpers von der Buchhandlung Wegman in Bad Essen geschenkt. Diesmal sind es „Mutgeschichten“, und einige Leseratten steckten, kaum dass sie die Lektüre von Alpers bekommen hatten, ihre Nase sofort in die Bücher.