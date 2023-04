Kris Kallmeyer (rechts), Reinhard Greger (Hobby-Historiker) und Gertrud Premke im Eiscaé in Levern. Foto: Gertrud Premke up-down up-down Neulich in ... Stemwede Wie ein Buch, das es wohl nie gab, einer Heithöfenerin bei der Ahnenforschung hilft Eine Kolumne von Gertrud Premke | 14.04.2023, 06:04 Uhr

Gertrud Premke aus Heithöfen ist Heimatpflegerin in Sundern in der Gemeinde Stemwede. Bei der Recherche zur Familie Hegerfeld ist sie auf ein Buch in den USA aufmerksam geworden, das sie plötzlich zu einer Person im benachbarten Levern geführt hat. Zufälle gibt es ... Die Autorin berichtet.