Einsatz der Feuerwehr Brennende Rundballen in Wehrendorf gelöscht Von Heinz-Jürgen Reiß | 26.08.2022, 09:04 Uhr

Bei sengender Hitze gerieten am Donnerstagabend in Wehrendorf Rundballen mit gepresstem Heu in Brand. Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.