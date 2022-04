Die Bad Essener Ortsfeuerwehren wurden um 19.22 Uhr nach Wimmer gerufen. FOTO: Heinz-Jürgen Reiß 30 Feuerwehrleute im Einsatz Brand in einem Bad Essener Schweinemastbetrieb Von Heinz-Jürgen Reiß | 28.04.2022, 11:34 Uhr

Am Mittwochabend rückten Bad Essener Feuerwehren zu einem Brand in einem Schweinemastbetrieb in Wimmer aus.