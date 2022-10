Deutsch-französische Freundschaft seit mehr als 50 Jahren: Ellen Kwast und Stephane Soudais auf dem Kirchplatz in Bad Essen. Foto: Gertrud Premke up-down up-down Französische Feuerwehrkamerden zu Gast 800 Kilometer allein für Besuch von Bolbec nach Bad Essen gefahren Von Gertrud Premke | 11.10.2022, 17:15 Uhr

Was macht ein Bolbecer Feuerwehrmann namens Jerome Anquetil, der freitags bis 10 Uhr arbeiten muss und unbedingt seine Wittlager Kameraden wiedersehen will? Er reist der kleinen Gruppe mit seinem Privatwagen nach und kommt morgens um 4 Uhr nach 800 Kilometern in Brockhausen an.