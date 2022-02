Im Auto des nun Verurteilten hatte die Polizei ein Brecheisen gefunden. (Symbolfoto) FOTO: dpa/Silas Stein Prozess am Landgericht Osnabrück Bohmter nach Einbruch in Bad Essener Fleischerei zu Haft verurteilt Von Hendrik Steinkuhl | 22.02.2022, 08:56 Uhr

In einem Berufungsverfahren hat das Landgericht Osnabrück einen 48-jährigen Mann aus Bohmte zu zwei Jahren Haft und der Unterbringung in einer Entzungsklinik verurteilt. Der Mann war mit zwei Komplizen in eine Bad Essener Fleischerei eingebrochen und hatte dort rund 680 Euro gestohlen.