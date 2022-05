Bad Essens Bürgermeister und Mitglieder des Moscheevereins sowie des DRK vor der Sultan-Murad-Moschee. Unter ihnen sind auch Ümit Duman (Vorstandsvorsitzender des Moscheevereins, 3.v.r.), Timo Natemeyer (Bürgermeister Bad Essen, 2. v.r.), Rainer Ellermann (Vorsitzender des DRK Kreisverbandes Wittlage, 4.v.r.), Serkan Akagündüz (Vorstandmitglied des Moscheevereins, 5.v.r.) Sadettin Bakircioglu (Vorstandmitglied des Moscheevereins, 2.v.l.) und Monika Gerdes (DRK Gebietsreferentin, 6.v.l.). FOTO: Mona Alker Bewährte Zusammenarbeit Blutspende in Bad Essener Moschee: Lunchpaket statt Buffet Von Mona Alker | 26.10.2020, 11:43 Uhr

Bereits zum achten Mal hat das DRK in Kooperation mit dem Moscheeverein am Freitag einen Blutspendetermin in der Sultan-Murad-Moschee in Bad Essen veranstaltet. Insgesamt 77 Spender fanden sich unter Corona-Bedingungen in der Moschee ein, davon waren 28,57 Prozent Erstspender.